Nuove rivelazioni nella seconda stagione di Silo: i primi cinque minuti svelati da Apple TV+

La serie Silo, un dramma sci-fi che trae spunto dalla celebre trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, sta per tornare con una nuova stagione su Apple TV+. La rete ha recentemente rivelato i primi cinque minuti della tanto attesa seconda stagione, che inizierà il 15 novembre. Con un cast stellare e un'ideazione che ha già catturato l'interesse del pubblico, è il momento di scoprire come si svilupperà la trama e quali volti nuovi arricchiranno la storia.

La trama di Silo: un mondo sotterraneo intriso di mistero

Silo si ambienta in un futuro distopico dove gli ultimi diecimila abitanti della Terra vivono al di sotto della superficie, protetti da un gigantesco Silo situato a un miglio di profondità. Questo rifugio è fondamentale per la loro sopravvivenza, poiché il mondo esterno è descritto come tossico e letale.

