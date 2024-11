Ilnapolista.it - Milan, Leao è ufficialmente un caso: contro il Monza Fonseca lo manda ancora in panchina (Sky)

(Di venerdì 1 novembre 2024) In casaè scoppiato definitivamente il. Il portoghese non sarà titolare nemmeno a, per lui si profila la terzadi seguito, la quarta in stagione.gli preferisce Okafor soprattutto per il lavoro difensivo che svolge l’ex Salisburgo. Lo riferisce Sky Sport. Perla terzaconsecutiva A dare notizia delladiè Sky Sport: Il portoghese non è stato provato tra i titolari alla vigilia della partita col. Sarebbe questa la certificazione di unsportivo: quartasu tredici e solo 88 minuti nelle ultime tre gare (compreso il Bruges in Champions dove è stato sostituito al 60?). Attacco con Chukwueze, Okafor e Pulisic alle spalle di Morata. Tornano anche Reijnders e Theo Hernandez.