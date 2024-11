Leonardo assume: premio fino a 1.500 euro ai dipendenti che aiutano a trovare personale specializzato - Roma, 1 novembre 2024 – Un premio fino a 1.500 euro per i dipendenti che aiutano l'azienda a trovare personale specializzato. Sta facendo discutere, dentro e fuori l'azienda, l'annuncio pubblicato nelle bacheche del gruppo Leonardo. La società controllata dallo Stato che opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, guidata dal Ceo Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi, sarebbe disposta infatti a ricompensare economicamente gli attuali dipendenti nel caso fossero capaci di intercettare nuovi colleghi che rispondano ai profili professionali ricercati. "Caro collega – recita l'annuncio – aiutaci ad assumere. Se trovi il candidato giusto ti diamo un premio fino a 1.500 euro". Quotidiano.net - Leonardo assume: premio fino a 1.500 euro ai dipendenti che aiutano a trovare personale specializzato Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 – Una 1.500per ichel'azienda a. Sta facendo discutere, dentro e fuori l'azienda, l'annuncio pubblicato nelle bacheche del gruppo. La società controllata dallo Stato che opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, guidata dal Ceo Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi, sarebbe disposta infatti a ricompensare economicamente gli attualinel caso fossero capaci di intercettare nuovi colleghi che rispondano ai profili professionali ricercati. "Caro collega – recita l'annuncio – aiutaci adre. Se trovi il candidato giusto ti diamo una 1.500".

Leonardo assume: premio fino a 1.500 euro ai dipendenti che aiutano a trovare personale specializzato

Fa discutere l’annuncio pubblicato dal gruppo nelle bacheche aziendali: “Caro collega, aiutaci ad assumere”. Ecco le figure richieste ...

Leonardo assume e chiede aiuto ai dipendenti: «Premio di 1.500 euro per chi ci trova personale valido»

Pagare i dipendenti per trovare persone da assumere. Leonardo, la società controllata dallo Stato che opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, invia una mail ai suoi collabor ...

Leonardo ai dipendenti: "Aiutaci ad assumere, ti diamo un premio fino a 1.500 euro"

Il gesto dell'azienda ha suscitato discussioni all'interno dell'azienda e perplessità da parte della Fiom Cgil ...

L'azienda che offre un premio da 1.500 euro ai dipendenti che trovano personale da assumere

L'iniziativa di Leonardo, società che opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, alla ricerca di personale specializzato. La reazione della Fiom Cgil "Non ci piace il metodo ut ...