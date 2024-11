Linkiesta.it - Le disuguaglianze sanitarie in Italia, e il peso delle inefficienze regionali

Leggi tutto su Linkiesta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Linkiesta.it: Da anni, nel dibattito politicono, è presente una retorica meridionalista che, in ultima analisi, tende a deresponsabilizzare le classi dirigentie locali rispetto ai profondi divari creatisi tra le diverse aree del Paese e all’effettivo utilizzorisorse. Questa narrazione spesso tende a mascherare i consistenti trasferimenti di risorse tra le aree del Paese, che hanno caratterizzato la politica centralista promossa dai vari schieramenti politici e che ha risposto, peraltro, correttamente, al nostro dettato costituzionale A mo’ di esempio, nella media del triennio 2014-2016, il Mezzogiorno ha beneficiato di flussi redistributivi pari al 4,1 per cento del Pil nazionale su base annua (il diciotto per cento del Pil del Mezzogiorno). Nel 2017, la Lombardia ha destinato un surplus pari al sedici per cento del proprio Pil, e così via.