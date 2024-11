Lapresse.it - Inter, a Lautaro Martinez il Golden Foot Awards 2024

(Di venerdì 1 novembre 2024) Importante riconoscimento per: il capitano nerazzurro ha vinto il, premionazionale nato nel 2003 e attribuito ai calciatori che si sono distinti per qualità , classe e per i successi ottenuti., che nella stagione passata ha conquistato la Copa America con l’Argentina decidendo la finale con il gol contro la Colombia, la Serie A e il titolo di capocannoniere, succede a Robert Lewandowski (vincitore della scorsa edizione del riconoscimento), lasciando un’impronta indelebile nella Walk of Fame del Principato di Monaco.Martínez ?? wins the? pic.twitter.com/Gem8rYyeIb —• Monaco (@MC) November 1,