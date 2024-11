Gaeta.it - Inseguimento rocambolesco a Reggio Emilia: carabinieri sparano a pneumatico di auto rubata

Leggi tutto su Gaeta.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di furto che ha avuto come scenarioha visto iprotagonisti di unal cardiopalma. All’alba di oggi, una Tesla Model 3ha scatenato una situazione di tensione e pericolo per le strade della città . Grazie alla segnalazione del proprietario, un uomo di 61 anni, che ha utilizzato il sistema GPS per localizzare il proprio veicolo, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. L’allerta è scattata quando il proprietario ha notato l’assenza della suain via Malaguzzi, nel quartiere Ospizio. Da qui è iniziato unche ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il furto e l’I fatti hanno avuto inizio intorno alle 6 di mattina, quando la Tesla,poco prima, ha attirato l’attenzione dei