Enzo Miccio e i gay peggiori omofobi | Ho avuto una fidanzata mi ha insegnato a baciare

Enzo Miccio, wedding planner più famoso d'italia, conduce su Raidue Top, Tutto quanto fa tendenza. E spiega che il suo senso del gusto deriva «dalla mia famiglia e dalla tradizione napoletana. A casa mia, chi citofona si mette a tavola. E poi stare in mezzo al bello è una mia esigenza: io ho bisogno di essere circondato dalla bellezza». Anche se essere gay negli anni della sua giovinezza a Napoli non è stato facile: «La gente che si dava di gomito per strada quando mi incontrava mi faceva male. Ma non ha mai scalfito quello che sono. Me ne sono andato a diciott'anni, sono venuto a Milano», dice oggi in un'intervista a Il Giornale.