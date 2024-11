Lanazione.it - Domani anticipo di campionato tra Terranuova Traiana e Siena

Leggi tutto su Lanazione.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Arezzo, 01 novembre 2024 –, sabato 2 novembre alle ore 14:30, ilaffronterà ilallo stadio comunale Mario Matteini diBracciolini. La partita, valevole per la decima giornata del girone E di Serie D, è stata anticipata a sabato per motivi di ordine pubblico, vista la coincidenza con il 105° derby del Valdarno tra Sangiovannese e Aquila Montevarchi e la sfida tra Arezzo e Ascoli, che si disputerà sempre domenica in Serie C. I biancorossi arrivano a questa importante sfida casalinga dalla sconfitta 3-2 in trasferta con il Ghiviborgo, ma con l'obiettivo di migliorare la propria situazione e risalire la classifica, contro un avversario però molto tosto. Attualmente, dopo 9 giornate, la squadra di mister Becattini occupa la 12ª posizione, con 10 punti conquistati grazie a 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.