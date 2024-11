Provincia è pronta a vendere l’ex Discolato in via Luca della Robbia e la Regione sembra pronta a comprare. L’acquisto, secondo quanto emerso ieri in Consiglio Provinciale, potrebbe avvenire verso la fine del prossimo mese. Se così fosse i primi a gioirne dovrebbero essere gli studenti che meno di un mese fa, al Campus scolastico, hanno protestato per la pioggia che cadeva dentro le aule e nei corridoi a causa delle infiltrazioni e della manutenzione carente. Come le due cose siano collegate l’ha evocato il direttore generale della Provinica, Marco Domenicucci, il quale nell’illustrare il bilancio ha affermato che "parte del ricavato dalla vendita, almeno un milione, – ha detto Domenicucci – sarà accantonato per gli interventi di manutenzione del Campus scolastico a Pesaro". La Provincia stima di incassare dalla Regione due milioni e 45mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Discolato, Provincia pronta a vendere. Il ricavato servirà per le scuole Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Lal’exin via Luca della Robbia e la Regione sembraa comprare. L’acquisto, secondo quanto emerso ieri in Consigliole, potrebbe avvenire verso la fine del prossimo mese. Se così fosse i primi a gioirne dovrebbero essere gli studenti che meno di un mese fa, al Campus scolastico, hanno protestato per la pioggia che cadeva dentro le aule e nei corridoi a causa delle infiltrazioni e della manutenzione carente. Come le due cose siano collegate l’ha evocato il direttore generale della Provinica, Marco Domenicucci, il quale nell’illustrare il bilancio ha affermato che "parte deldalla vendita, almeno un milione, – ha detto Domenicucci – sarà accantonato per gli interventi di manutenzione del Campus scolastico a Pesaro". Lastima di incassare dalla Regione due milioni e 45mila euro.

Discolato, Provincia pronta a vendere. Il ricavato servirà per le scuole

(ilrestodelcarlino.it)

La Regione in pole nell’acquisto dell’ex carcere minorile di via Luca della Robbia. L’operazione potrebbe avvenire verso la fine del prossimo mese. I soldi serviranno anche per la manutenzione del Cam ...

