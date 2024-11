Ilveggente.it - Berrettini sventola bandiera bianca: stavolta è finita

Matteo, decisione irrevocabile: l'annuncio del campione fa il giro del mondo. Quella che si appresta a lasciarsi alle spalle è stata una settimana decisamente tribolata. In primo luogo perché ha dovuto smaltire la delusione – comprensibilissima – derivante dalla sconfitta rimediata al primo turno al torneo di Parigi-Bercy. In secondo luogo perché, come sapranno i bene informati, qualche ora prima dell'inizio del Masters 1000 aveva annunciato la separazione dal coach Francisco Roig.(LaPresse) – Ilveggente.itUn divorzio che all'apparenza non lo ha turbato troppo, ma che nei fatti avrà, per ovvie ragioni, delle notevoli ripercussioni. Non fosse altro perché, ancora una volta, dovrà in qualche modo ricominciare daccapo e con una persona nuova al suo fianco.