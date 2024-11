Quarta sconfitta consecutiva per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Impegnati sul parquet dei Memphis Grizzlies, i Bucks cadono per 122-99 certificando così il periodo negativo in termini di Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nba. Quarta sconfitta di fila per Milwaukee, Phoenix corsaro Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: I Bucks cadono sul parquet dei Grizzlies, Houston vince il derby con Dallas ROMA -consecutiva pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Impegnati sul parquet dei Memphis Grizzlies, i Bucks cadono per 122-99 certificando così il periodo negativo in termini di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di fila per Milwaukee, Phoenix corsaro;Summer League, Bronny James non segna mai: 0/8 da tre eper i Lakers;, Spahija assistant coach di Atlanta;. Preseason, primo ko per Boston e Lakers battuti da Warriors;, paura New Orleans Davis infortunato;, disperazione Lakers:e infortunio a Davis; Approfondisci 🔍

NBA, risultati della notte: Morant stende i Bucks, sconfitte per Clippers e Mavericks

(sport.sky.it)

Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Morant stende i Bucks, sconfitte per Clippers e Mavericks ...

Nba 2024/2025: Morant trascina Memphis contro i Bucks, Mavericks e Clippers KO

(sportface.it)

Primi lampi di JA Morant nella notte di Nba 2024/2025: dopo la prestazione deludente contro i Brooklyn Nets, è arrivata una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist nella vittoria per 122-99 ...

Basket: Napoli crolla, quarta sconfitta consecutiva

(rainews.it)

Gli azzurri, ancora senza Pangos, partono bene ma incassano un parziale di 22-4 nel finale. Partenopei ultimi a zero punti ...

Nba: prima sconfitta per i Celtics, ko con Indiana

(ansa.it)

I Boston Celtics hanno perso la prima partita della stagione, uscendo sconfitti dalla trasferta con Indiana 135-132. (ANSA) ...