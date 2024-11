Miguel Bosè sono sostenute da parte degli esperti che, proprio in queste ore, lanciano sempre di più l'allarme del cloud seeding e sono convinti che l'Alluvione in Spagna sia stata "causata dall'inseminazione artificiale delle nuvole in Marocco" Dopo la violentissima Alluvione a Ilgiornaleditalia.it - Alluvione Spagna, Miguel Bosé: "Il cambiamento climatico non esiste, è colpa di criminali malvagi che con scie chimiche causano dolore" Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: Le parole diBosè sono sostenute da parte degli esperti che, proprio in queste ore, lanciano sempre di più l'allarme del cloud seeding e sono convinti che l'insia stata "causata dall'inseminazione artificiale delle nuvole in Marocco" Dopo la violentissima

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a Valencia, 158 morti e 120mila sfollati. Tanti ancora dispersi, si scava nel fango - Dana fa ancora paura. Previste piogge in Andalusia;Bosé scatena il caos: il commento social; Polemiche per le frasi diBosé sull'a Valencia: «Il cambiamento climatico non esiste, è colpa di criminali malvagi»; Polemiche per le frasi diBosè sull’a Valencia: “Il cambiamento climatico non esiste”; Dana fa ancora paura in, allerta in tutto il Paese; Polemiche per le frasi diBosé: «Il climate change non esiste, è colpa di criminali malvagi»; Approfondisci 🔍

Polemiche per le frasi di Miguel Bosè sull’alluvione a Valencia: “Il cambiamento climatico non esiste”

(fanpage.it)

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Miguel Bosè a proposito delle alluvioni che hanno colpito la Spagna orientale, provocando devastazione e oltre 150 morti. Il cantante si è detto distrutto ...

Polemiche per le frasi di Miguel Bosé sull'alluvione a Valencia: «Il cambiamento climatico non esiste, è colpa di criminali malvagi»

(msn.com)

Inizia così il messaggio di Miguel Bosé su Instagram, pubblicato a poche ore dalla notizia dell'alluvione che in questi giorni ha piegato la Spagna, causato distruzione e oltre 150 morti solo nella ...

Alluvione Spagna, Miguel Bosé scatena il caos: il commento sul disastro di Valencia

(informazione.it)

MeteoWeb “Sono devastato per la catastrofe avvenuta a Valencia, Cuenca e Albacete”. Così il celebre cantante spagnolo Miguel Bosé commenta su Instagram la violenta alluvione che ha devastato la Spagna ...

Dana fa ancora paura in Spagna, allerta in tutto il Paese

(lastampa.it)

Così il celebre cantante spagnolo Miguel Bosé commenta su Instagram la violenta alluvione che ha devastato la Spagna in particolare nella zona di Valencia. «Sono furioso e pieno di rabbia per le vite ...