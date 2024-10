Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 12:30

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)DEL 31 OTTOBREORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA LAURENTINA: AUTO IN CODA ALTEZZA VALLERANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. CHIUSE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LE STRADE VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE DA VIA DI ACILIA E IL GRA. SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA OSTIENSE IN DIREZIONEE SENSO UNICO SU VIA DEL MARE VERSO OSTIA. A BOLSENAè TUTTO PRONTO PER IL FESTIVAL DEI SAPORI DELL’ALTA TUSCIA: DA OGGI FINO A SABATO 2 NOVEMBRE NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL LAGO, SPETTACOLI, ATTRAZIONI, STREET FOOD, PRODOTTI LOCALI E DELLA TRADIZIONE E TANTO ALTRO: IN PIAZZA MATTEOTTI ISTITUITI DIVIETO DI SOSTA E CIRCONE IN FASCIA ORARIA 16-24.