Tonali è rinato anche con il Newcastle, Howe: «È impressionante la sua visione di gioco» (Telegraph) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri sera il Newcastle ha eliminato il Chelsea di Maresca dalla Carabao Cup vincendo 2-0. E il Telegraph elogia la prestazione di Sandro Tonali, autore di un assist, rientrato da due mesi dopo la squalifica per scommesse. La classe di Tonali sta facendo innamorare i tifosi del Newcastle Il quotidiano scrive: Fino a questo momento, Sandro Tonali era stato solamente osannato dai tifosi allo stadio con cori in suo onore, ma contro il Chelsea è stata la prestazione della sua rinascita. È stata la migliore prestazione di Tonali da quando è tornato dalla squalifica. Dopo aver fornito l’assist a Isak, stava anche per segnare al limite dell’area. Con la sua classe nel tocco di palla, ha giostrato bene i tempi della squadra. È stato agile, si è avventato su qualsiasi pallone e ha tenuto in piedi il centrocampo quando il Newcastle veniva aggredito. Ilnapolista.it - Tonali è rinato anche con il Newcastle, Howe: «È impressionante la sua visione di gioco» (Telegraph) Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri sera ilha eliminato il Chelsea di Maresca dalla Carabao Cup vincendo 2-0. E ilelogia la prestazione di Sandro, autore di un assist, rientrato da due mesi dopo la squalifica per scommesse. La classe dista facendo innamorare i tifosi delIl quotidiano scrive: Fino a questo momento, Sandroera stato solamente osannato dai tifosi allo stadio con cori in suo onore, ma contro il Chelsea è stata la prestazione della sua rinascita. È stata la migliore prestazione dida quando è tornato dalla squalifica. Dopo aver fornito l’assist a Isak, stavaper segnare al limite dell’area. Con la sua classe nel tocco di palla, ha giostrato bene i tempi della squadra. È stato agile, si è avventato su qualsiasi pallone e ha tenuto in piedi il centrocampo quando ilveniva aggredito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con il, Howe: «È impressionante la sua visione di gioco» (Telegraph);e il ritorno con stile: un anno fa la squalifica per calcioscommesse, ora è indispensabile;racconta la sua vita prima del caso scommesse: "Avevo due vite, ero chiuso in me stesso"; Ile il rigenerato Di Lorenzo esaltati dal “nuovo” modulo: così Spalletti è…; Come giocheràal: mezzala nel 4-3-3 di Howe; Italia, Spalletti si gode le sue frecce azzurre: Dimarco e Cambiaso e i cross al bacio per le punte; Approfondisci 🔍

Il Milan non ha venduto Tonali al Newcastle per 80 milioni: il bilancio rivela la cifra reale

(fanpage.it)

Il fascicolo di bilancio del Milan ha rivelato la cifra esatta per la quale Tonali è stato venduto al Newcastle: è inferiore agli 80 milioni, al Brescia ...

Clamoroso, Tonali torna al Milan: ecco la richiesta del Newcastle

(calciomercatonews.com)

Poco più di un anno fa Sandro Tonali è passato dal Milan al Newcastle ma ora può tornare indietro: operazione clamorosa dei rossoneri ...

Milan, ecco le vere cifre della cessione di Tonali al Newcastle

(calciomercato.com)

L`Assemblea dei soci del club, convocata in data odierna, ha approvato il bilancio del Milan della stagione 2023/24. La nostra redazione ha visionato il fascicolo.

Quanto ha incassato il Milan dalla cessione di Tonali al Newcastle: le cifre ufficiali, tutta la verità

(milanlive.it)

Sandro Tonali al Newcastle, dopo un anno finalmente la verità sulle cifre dell'operazione. Il Milan non ha incassato 80 milioni.