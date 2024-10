Si rifiuta di vendere ‘Gratta e vinci’, per il tabaccaio etico piovono elogi da tutt’Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colli al Metauro (Pesaro), 31 ottobre 2024 – Riceve lettere e messaggi da tutta Italia, Mario Papariello, il tabaccaio di Colli al Metauro che si rifiuta di vendere Gratta e vinci. La sua storia, di cui si è parlato su queste pagine nel giugno scorso, ha suscitato migliaia di commenti sui social ed è stata ripresa da diverse emittenti radio - televisive nazionali. L’uomo, 58 anni, titolare della tabaccheria Postavecchia, sulla vecchia Flaminia, alla periferia di Calcinelli di Colli al Metauro, ribadisce la sua scelta mentre legge una delle tante lettere, che gli sono state recapitate, anche di recente, da parte di chi ha preferito prendere carta e penna anziché scrivere sui social. Gli scrive ad esempio una coppia di Milano: “E’ raro, al giorno d’oggi, trovare persone che si preoccupano degli altri andando contro i propri interessi”. Ilrestodelcarlino.it - Si rifiuta di vendere ‘Gratta e vinci’, per il tabaccaio etico piovono elogi da tutt’Italia Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colli al Metauro (Pesaro), 31 ottobre 2024 – Riceve lettere e messaggi da tutta Italia, Mario Papariello, ildi Colli al Metauro che sidiGratta e vinci. La sua storia, di cui si è parlato su queste pagine nel giugno scorso, ha suscitato migliaia di commenti sui social ed è stata ripresa da diverse emittenti radio - televisive nazionali. L’uomo, 58 anni, titolare della tabaccheria Postavecchia, sulla vecchia Flaminia, alla periferia di Calcinelli di Colli al Metauro, ribadisce la sua scelta mentre legge una delle tante lettere, che gli sono state recapitate, anche di recente, da parte di chi ha preferito prendere carta e penna anziché scrivere sui social. Gli scrive ad esempio una coppia di Milano: “E’ raro, al giorno d’oggi, trovare persone che si preoccupano degli altri andando contro i propri interessi”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sidi‘Gratta e vinci’, per il tabaccaio etico piovono elogi da tutt’Italia; Il tabaccaio che non vuole piùGratta e vinci: "Troppa gente rovinata"; Tabaccaio sidiGratta e Vinci: “Non sarò complice di disgrazie”; Tabaccaio smette diGratta e vinci: «Ho visto troppa gente rovinata. Ora mi sento con la coscienza a p; Con un ‘gratta e vinci’ da tre euro ne porta a casa 200mila; La decisione militante della libraia di Tolmezzo: «Vannacci non lo vendo»; Approfondisci 🔍