Ilrestodelcarlino.it - Sciopero al Teatro comunale Nouveau di Bologna: annullata la prima dei Carmina Burana

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Non si è levato nessun “O Fortuna” stasera al: ladei, una cantata scenica composta da Carl Orff, è stataa causa di unodel personale preannunciato il giornonella nota firmata da Cgil, Cisl, Uil e Fials. A riattivare la protesta, che già si era manifestata la stagione scorsa, è stata la decisione della Corte dei Conti, che ha dichiarato non erogabile il premio di produttività straordinario chee Comune avevano già approvato. Così, dopo che anche il concerto di Ligabue è stato rinviato questa sera, le note solenni e potenti della cantata di Orff, simbolo della fortuna e del destino, sono rimaste sospese, così come le tensioni sindacali che hanno portato alla cancellazione dello spettacolo.