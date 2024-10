Gaeta.it - Riapertura del Museo Giannettino Luxoro: un tesoro culturale torna a brillare a Genova

Leggi tutto đź“° Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo oltre sette anni di chiusura, ildi Nervi riapre finalmente al pubblico, donando ai genovesi e ai visitatori l’opportunità di esplorare un’importante collezione d’arte. La, prevista per domani, segue una serie di lavori di restauro e interventi sull’impiantistica, necessari per garantire la sicurezza e l’accessibilità del. Questa struttura, un importante esempio di-dimora, si trova in una location privilegiata, affacciata sul mare e immersa nel verde del parco di Nervi. Le migliorie apportate alla struttura Ladelrappresenta un traguardo significativo per la città di