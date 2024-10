Picchia l’amico e lo obbliga a dargli soldi ogni settimana, poi lo accoltella quando si rifiuta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'arresto di un 38enne di Santa Maria Capua Vetere. A luglio avrebbe accoltellato l'amico che non voleva piĂą dargli soldi. Fanpage.it - Picchia l’amico e lo obbliga a dargli soldi ogni settimana, poi lo accoltella quando si rifiuta Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'arresto di un 38enne di Santa Maria Capua Vetere. A luglio avrebbeto l'amico che non voleva piĂą

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l’amico e lo obbliga a dargli soldi ogni settimana, poi lo accoltella quando si rifiuta; Perseguita el’ex marito in Ciociaria, arrestata dai Carabinieri; Como, entra in negozio el’ex fidanzata. Poi l’aggredisce di nuovo in pronto soccorso; Livorno, sedicenneun anziano per strada: «Non mi hai dato la precedenza»; Cavalese, corriera danneggiata e autista minacciato: indagini in corso - Fiemme - Fassa;la moglie, la manda all'ospedale e viene arrestato: l'uomo aveva già il divieto di avvicinamento nei confronti della donna; Approfondisci 🔍

Picchia l’amico e lo obbliga a dargli soldi ogni settimana, poi lo accoltella quando si rifiuta

(fanpage.it)

Picchia l'amico di comitiva continuamente per obbligarlo a dargli dei soldi ogni settimana. Quando questi alla fine rifiuta di sottostare, lo accoltella, con un fendente che per poco non colpisce ...

Picchia la moglie, allontanato il marito stalker

(rainews.it)

La donna curata in ospedale dopo l'ennesima aggressione. Per l'ex marito, 31 anni, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico disposto dal Tribunale di Frosinone. Indagine dei carabinieri ...

Como, entra in negozio e picchia l’ex fidanzata. Poi l’aggredisce di nuovo in pronto soccorso

(msn.com)

La “spedizione punitiva” di un quarantenne della provincia di Torino si è conclusa al carcere del Bassone dov’è stato portato dalla polizia intervenuta al Sant’Anna. La donna ha subito delle lesioni a ...

Deruba un’anziana e picchia l’infermiera che cercava di fermarlo: arrestato

(nordest24.it)

TREVISO - Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Treviso per tentata rapina all'interno dell'ospedale Ca' Foncello. L'individuo, un cittadino straniero, ha rubato la borsa e il giubbotto ...