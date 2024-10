Omicidio Sara Centelleghe, i primi risultati dell’autopsia: “Uccisa con 70 coltellate, ha provato a strangolarla” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sara Centelleghe, la giovane di 18 anni che è stata uccisa a Costa Volpino (Bergamo), sarebbe stata colpita con settanta fendenti. I primi esiti dell'autopsia affermano che le siano state rotte le ossa della scatola cranica e che ci sarebbero segni di strangolamento sul collo. Fanpage.it - Omicidio Sara Centelleghe, i primi risultati dell’autopsia: “Uccisa con 70 coltellate, ha provato a strangolarla” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), la giovane di 18 anni che è stata uccisa a Costa Volpino (Bergamo), sarebbe stata colpita con settanta fendenti. Iesiti dell'autopsia affermano che le siano state rotte le ossa della scatola cranica e che ci sarebbero segni di strangolamento sul collo.

