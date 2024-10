Tpi.it - McDonald’s, 90 casi di escherichia coli negli Usa: scoperta la causa della contaminazione degli hamburger

(Di giovedì 31 ottobre 2024), allarmeUsa:laIl bilancio dell’epidemia dicollegata agliserviti neiStati Uniti è arrivato finora ad almeno un morto e 90 persone infettate, di cui 27 costrette al ricovero in ospedale, ma l’origineè stata finalmente identificata. Secondo l’ultimo aggiornamento divulgato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) infatti, “la probabile fonte di infezione in questo focolaio” è da attribuirsi alle “cipolle fresche a fette”. “Al 30 ottobre 2024”, si legge nel nuovo bollettino, “sono state segnalate 15 nuove infezioni, portando il totale a 90”. “Altre cinque persone sono state ricoverate in ospedale, portando il totale a 27”, continua la nota, secondo cui il caso più recente risale al 16 ottobre scorso.