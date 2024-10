Sport.quotidiano.net - Le pagelle della Juve: Danilo non regge, Conceiçao motorino. Vlahovic, non va

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) DI GREGORIO 6,5. Non impeccabile sul raddoppio di Sohm, ma è coperto da una giungla di gambe. Decisivo su Charpentier nel finale. CAMBIASO 6. Corre anche per gli altri, non sempre con costrutto. Generoso. GATTI 5,5. Delprato colpisce subito, lui lo guarda saltare come una bella statuina. Utile nel finale su Almqvist.5. Appannato, la velocità del Parma ne mostra impietosamente i limiti attuali. CABAL 5,5. Presenza impalpabile (14’ st Savona 6. Diligente). Un grande Parma ferma la: 2-2 allo Stadium LOCATELLI 5,5. Fatica a trovare sia i tempi che gli spazi, prova anche ad abbassarsi, ma ogni vicolo in cui infilarsi si rivela cieco. Sfortunato sul colpo di testa nel finale. THURAM 6. Fa legna, poco più (39’ st Fagioli sv).7.che talvolta gira a vuoto sul cavalletto, ma dalle sue sgasate nascono tutti i pericoli. MCKENNIE 6,5.