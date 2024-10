La Rappresentante di Lista | Siamo tutto e il contrario di tutto

Leggi tutto đź“° Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si intitola Giorni Felici il nuovo album de LaDi, disponibile dal 25 ottobre per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ci regalano un progetto – anticipato dai singoli Paradiso e La città addosso – che sembra non usare mezze misure sia nei testi che nelle sonorità . A partire dalla copertina, un’opera firmata dall’artista toscano Davide Bondielli e intitolata Fly me to the moon: un’ottima rappresentazione visiva della duplice anima della band, da un lato spensierata e dall’altra fortemente interessata a indagare il male di vivere della società contemporanea. «Se penso alla cover, mi viene in mente qualcosa a metà tra Stephen King e Hopper. – ci dice Dario Mangiaracina – Paesaggi realistici che mostrano lati oscuri che tutti viviamo.