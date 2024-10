Guerra in Ucraina, russi avanzano sempre più, Zelensky: “Abbiamo bisogno degli ucraini all’estero” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente si rivolge agli ucraini fuori dal Paese, dopo gli ultimi sviluppi del conflitto: nuovi raid russi da Kharkiv a Odessa, mentre l'esercito di Putin avanza nel Donetsk. E 8mila soldati della Corea Nord sono pronti alla Guerra nel Kursk. Fanpage.it - Guerra in Ucraina, russi avanzano sempre più, Zelensky: “Abbiamo bisogno degli ucraini all’estero” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente si rivolge aglifuori dal Paese, dopo gli ultimi sviluppi del conflitto: nuovi raidda Kharkiv a Odessa, mentre l'esercito di Putin avanza nel Donetsk. E 8mila soldati della Corea Nord sono pronti allanel Kursk.

L’avanzata dell'esercito di Putin in Ucraina prosegue. Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa del Cremlino, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno preso il controllo del villaggio di ...

Continua l'avanzata delle truppe russe in Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che i suoi soldati hanno preso nelle ultime 24 ore il controllo del villaggio di Kruglyakovka, ...

Con la rete energetica presa sistematicamente di mira dai raid russi, ci sono intere aree che rischiano di rimanere al buio e al gelo ...

Di recente, l'agenzia France Press ha pubblicato una notizia di rilievo riguardante l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina. Nonostante ...