Ilrestodelcarlino.it - Gestione degli impianti sportivi: è polemica

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non solo il rientro di Pasquali in maggioranza e via Lombroso, ma anche la piscina comunale, il palasport e il Palariviera sono stati protagonisti del consiglio comunale andato in scena due giorni fa. All’attenzione dell’emiciclo infatti, Luciana Barlocci ha portato il caso dei due policittadini adiretta dell’ente, in cui pulizia, sanificazione e custodia sono stati affidati a cooperative esterne dal settembre 2023 (con un intervallo a inizio ottobre) dopo che questi servizi erano stati in capo a dipendenti comunali a tempo determinato. La consigliera quindi ha chiesto il motivo alla base di tale scelta. "Negli ultimi anni, a seguito della messa in quiescenza di diversi addetti impiegati presso gli, la dotazione di personale si è alquanto ridotta.