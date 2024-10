Eduardo De Filippo e la tragedia della figlia Luisella, morta a 10 anni. Ecco cosa successe (Di giovedì 31 ottobre 2024) 40 anni fa, il 31 ottobre 1984, si spegneva a Roma, il grande commediografo, regista e attore Eduardo De Filippo. Dicono che tra le sue mani stringesse la foto della figlia Luisella, morta a soli dieci anni, il 5 gennaio 1960. Una tragedia da cui non si riprese mai del tutto e che appesantì il suo cuore fino all’ultimo giorno. Luisella nacque dalla relazione di Eduardo con la cantante e attrice Thea Prandi. La coppia aveva un altro figlio, Luca, diventato poi celebre attore, e anch’egli scomparso nel 2015, a 67 anni. Il dramma si consumò nell’albergo Savoia-Belvedere del Terminillo, sui monti Reatini. La bambina stava giocando con il fratello, prima di sentirsi male, accasciarsi e morire, vittima di un’emorragia cerebrale fulminante. Cultweb.it - Eduardo De Filippo e la tragedia della figlia Luisella, morta a 10 anni. Ecco cosa successe Leggi tutto 📰 Cultweb.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 40fa, il 31 ottobre 1984, si spegneva a Roma, il grande commediografo, regista e attoreDe. Dicono che tra le sue mani stringesse la fotoa soli dieci, il 5 gennaio 1960. Unada cui non si riprese mai del tutto e che appesantì il suo cuore fino all’ultimo giorno.nacque dalla relazione dicon la cantante e attrice Thea Prandi. La coppia aveva un altro figlio, Luca, diventato poi celebre attore, e anch’egli scomparso nel 2015, a 67. Il dramma si consumò nell’albergo Savoia-Belvedere del Terminillo, sui monti Reatini. La bambina stava giocando con il fratello, prima di sentirsi male, accasciarsi e morire, vittima di un’emorragia cerebrale fulminante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'OPERA DIDETRA MODERNITà E: NATALE IN CASA CUPIELLO; L’arte della commedia – recensione teatrale; La morte della piccola Luisella, figlia diDe: unache lo segnò per sempre; Nel Santuario Italico di Pietrabbondante tre capolavori con “Teatro a Mille Metri”; Cianciana: Un paese tranquillo, ma sconvolto dalla; Nino Manfredi, il maestro della sospensione a metà trae Bergman; Approfondisci 🔍

40 anni fa la morte di Eduardo De Filippo

(rainews.it)

Quarant’anni fa oggi moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano, autore rinomato nel panorama della drammaturgia internazionale. Le commedie e i drammi di Eduardo hanno portato alla luce ...

Eduardo De Filippo, l'eredità del genio teatrale 40 anni dopo

(informazione.it)

Il 31 ottobre 1984 , esattamente 40 anni fa, si spegneva a Roma Eduardo De Filippo , uno dei più grandi drammaturghi italiani del Novecento . Nato a Napoli nel 1900 , Eduardo ha lasciato un'impronta i ...

Omaggio a Eduardo de Filippo

(rai.it)

La vita, le parole e il teatro di Eduardo: a 40 anni dalla scomparsa - il 31 ottobre 1984 - Rai Cultura ricorda Eduardo De Filippo, un grandissimo del palcoscenico, della scrittura teatrale e della cu ...

De Filippo ’rivive’ alla Pergola. La sua pazzia esilarante in scena

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...