Da Trump che vende patatine al chiodo di Salvini | i migliori costumi per Halloween

(Di giovedì 31 ottobre 2024), festa pagana, estranea alla religione cattolica e per di più importata, non è precisamente una ricorrenza nelle corde del sovranismo nostrano, dei popoli della famiglia e dei “pilloniani” che sicuramente si trovano più a loro agio con il giorno di Ognissanti. Anche se le origini celtiche del rito sarebbero forse piaciute al giovane Alessandro Giuli, appassionato di “pensiero solare” e – pare – di un certo esoterismo. Detto questo, chi siamo noi per censurare una carnevalata che oltre a cariare i denti dei più piccoli, può aiutare gli adulti (per lo meno anagrafici) a esorcizzare paure e demoni? Per questo Lettera43 vi consiglia qualche travestimento “da paura vera”. Il dottore, l’infermiere e la Sanità da incubo Cominciamo con un intramontabile tornato di gran moda: il camice bianco.