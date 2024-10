Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Parrott, la scuola del Tottenham e il poker nell’Az

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-26 02:34:02 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: E’ irlandese, è nato a Dublino e ha sfiorato l’esordio in Premier League con il, che in estate ha deciso di cederlo in Olanda, all’Az Alkmaar. Troysi è ritagliato uno spazio importante nella squadra allenata dal belga Maarten Martens. E’ un centravanti, si è inserito subito, ha segnato cinque gol in campionato e uno in Europa League. E’ costato quattro milioni, l’Az è convinto di poterlo trasformare in un pezzo pregiato per il mercato. LA VITTORIA PER 9-1 – Ha ventidue anni, è un classe 2002, è alto un metro e 85. Ha firmato un contratto per cinque stagioni. Se il club ha investito su, anche l’attaccante ha capito che questa occasione potrebbe cambiare direzione alla sua carriera.