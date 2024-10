Zonawrestling.net - WWE: William Regal torna in tv ad NXT al fianco di Lexis King

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo solo un annetto in AEW,ha fatto ritorno in WWE non potendo però apparire in tv per un anno secondo gli accordi.è l’attuale Vice Presidente del Global Talent Development è in questi messi ha sempre lavorato nel backstage. Ieri notte èto on screen aldiche preso parte ad un “drammatico” match contro Charlie Dempsey valido per l’Heritage Cup.in tv Ieri notteè stato all’angolo dinel suo match contro Charlie Dempsey valido per l’Heritage Cup detenuta da quest’ultimo. Il match si è svolto nell’arco di tre round. Il primo è stato vinto dal campione. Poi un problema al ginocchio accusato daha portato ad uno stop del match di alcuni secondi e con Dempsey che si è salvato grazie alla ring bell al termine del secondo round.