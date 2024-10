Sesta giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano cade a Vitoria, Bayern beffa Bologna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche la Sesta giornata Basket Eurolega 2024/2025 non sorride alle due italiane. L’Olimpia si deve arrendere al Baskonia(88-83), mentre la Virtus crolla clamorosamente facendosi rimontare nel finale dal Bayer Monaco(87-84). Per entrambe è il quinto ko stagionale in Europa. Sesta giornata Basket Eurolega 2024/2025: BASKONIA-OLIMPIA Milano 88-83 I meneghini non si rialzano nemmeno stavolta e devono soccombere ancora una volta in terra di Spagna. Il primo quarto è equilibrato tanto da chiudersi 21-20 per gli ospiti. I padroni di casa, con Baldwin e Howard, costruiscono un parziale di 12-0 ad inizio secondo quarto andando all’intervallo lungo avanti per 52-45. Ad inizio ripresa, è Mirotic a cercare di tenere in partita Milano, ma Luwawu e Cabarrott spingono sull’acceleratore salendo sul 67-63. L’ultimo parziale vede l’Olimpia pareggiare regalando un finale punto a punto. Sport.periodicodaily.com - Sesta giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano cade a Vitoria, Bayern beffa Bologna Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche lanon sorride alle due italiane. L’Olimpia si deve arrendere al Baskonia(88-83), mentre la Virtus crolla clamorosamente facendosi rimontare nel finale dal Bayer Monaco(87-84). Per entrambe è il quinto ko stagionale in Europa.: BASKONIA-OLIMPIA88-83 I meneghini non si rialzano nemmeno stavolta e devono soccombere ancora una volta in terra di Spagna. Il primo quarto è equilibrato tanto da chiudersi 21-20 per gli ospiti. I padroni di casa, con Baldwin e Howard, costruiscono un parziale di 12-0 ad inizio secondo quarto andando all’intervallo lungo avanti per 52-45. Ad inizio ripresa, è Mirotic a cercare di tenere in partita, ma Luwawu e Cabarrott spingono sull’acceleratore salendo sul 67-63. L’ultimo parziale vede l’Olimpia pareggiare regalando un finale punto a punto.

Basket, Napier infligge un altro dispiacere alla Virtus Bologna: il Bayern Monaco si impone in Eurolega

Bruciante sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna nella sesta giornata di Eurolega. La squadra di Luca Banchi esce sconfitta sul proprio campo con il ...

Eurolega 2024/25, cadute dolorose per Olimpia e Virtus!

Arrivano due KO per le italiane nella sesta giornata di Eurolega 2024/25. L'Olimpia cede a Vitoria, la Virtus cede nel finale con il Bayern Non è una serata felice per le squadre italiane Olimpia e ...

Diretta Virtus Bologna Bayern/ Streaming video tv: sarà vera ripresa? (Eurolega, 29 ottobre 2024)

Diretta Virtus Bologna Bayern streaming video tv: le V nere si sono finalmente sbloccate in Eurolega e stasera puntano al bis contro i tedeschi.

Virtus Bologna battuta dal Bayern, Luca Banchi non nasconde il disappunto

E' un Luca Banchi piuttosto amareggiato quello che ha parlato dopo l'84-87 fra lua Virtus Bologna e il Bayern nella sesta giornata dell' Eurolega di basket. Un risultato che costringe i felsinei a far ...