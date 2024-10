Donnapop.it - Se un ragazzo di quindici anni uccide la fidanzata di tredici, significa che abbiamo fallito tutti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È colpa dei social, dei video che girano su TikTok, delle serie tv, delle canzoni di oggi, dei trapper, dei videogiochi, dei genitori (gli altri, però), degli insegnanti. Fateci caso: non è mai colpa nostra. Non siamo mai responsabili di nulla, perché quello che succede, se non ci vede protagonisti, non ci riguarda. Quello che facciamo è tracciare subito un confine che separi noi e gli altri. Anzi, rettifico: noi dagli altri. Gli altri non sono semplicemente quelli che sbagliano, ma quelli che avrebbero potuto fare meglio o di più. E noi siamo quelli che si indignano per una manciata di giorni. Il risultato è che una ragazza di solimuore uccisa dal fidanzato die nessuno sa come parlare di un fatto del genere. Perché non è un fatto, è un fenomeno. Non ha un (solo) colpevole, ha dei responsabili. Non è un caso, si tratta di violenza sistemica.