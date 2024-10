Roma-Torino, rivedi la conferenza stampa di Ivan Juric (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco il VIDEO per rivedere la conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Roma-Torino. Una vigilia a dir poco tribolata per i giallorossi, che cercano la scossa dopo il 5-1 contro la Fiorentina che ha certificato una situazione, anche di classifica, complicata. Il tracollo a Firenze è stato centrale nelle parole del tecnico giallorosso, che ha riferito anche di violenti litigi in questi due giorni, spiegando però che il pesante KO va preso da spunto per una svolta. Di seguito, le parole in conferenza di Juric. Roma-Torino, rivedi la conferenza stampa di Ivan Juric (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco ilper rivedere ladialla vigilia di. Una vigilia a dir poco tribolata per i giallorossi, che cercano la scossa dopo il 5-1 contro la Fiorentina che ha certificato una situazione, anche di classifica, complicata. Il tracollo a Firenze è stato centrale nelle parole del tecnico giallorosso, che ha riferito anche di violenti litigi in questi due giorni, spiegando però che il pesante KO va preso da spunto per una svolta. Di seguito, le parole indiladi) SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Torino, Vanoli: "La rosa non è completa, ma il club lo sa"; Juric: De Rossi, Dybala, Zalewski, tutto sulla prima conferenza stampa Roma; Salernitana, la conferenza post-partita; Juric, la conferenza: «Società diretta, l'obiettivo è entrare in Champions. De Rossi ha fatto un grande lavoro; Video | Highlights, Videos, Exclusive Content; Juric: "La Roma ha dimostrato di poter lottare contro chiunque", poi il commento su Zalewski (VIDEO) - Roma news; Leggi >>>

Roma-Torino, Juric in conferenza LIVE alle 12

(sport.sky.it)

Fiducia a tempo per Ivan Juric, che resta in bilico sulla panchina giallorossa. Ci sarà contro il Torino: il suo destino è legato ai prossimi risultati. L'allenatore della Roma introduce la sfida da ...

Juric diretta conferenza crisi Roma: le parole prima del Torino. Segui LIVE

(corrieredellosport.it)

Vincere per non essere esonerato, mentre il ds Ghisolfi continua la ricerca del suo eventuale sostituto. Il tecnico si gioca tutto, in un momento difficile e pieno di tensioni ...

DIRETTA Roma-Torino, Juric in conferenza stampa LIVE

(calciomercato.it)

Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa in piena bufera a Trigoria, alla vigilia di Roma-Torino che può decidere il suo futuro ...

Calcio: Roma; domani Juric in conferenza pre Torino

(msn.com)

Ivan Juric parlerà domani alle 12 in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino. Lo fa sapere il club giallorosso nell'unica comunicazione fatta dalla società sul tecnico dopo il ko con ...