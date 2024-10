Record passeggeri sulla Funivia del Faito: apertura prorogata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia con la vetta del Monte Faito, ha superato il Record storico di 105mila viaggiatori registrando, a partire dal 30 marzo, un costante afflusso di turisti sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana.È la holding dei Napolitoday.it - Record passeggeri sulla Funivia del Faito: apertura prorogata Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladel, che collega la città di Castellammare di Stabia con la vetta del Monte, ha superato ilstorico di 105mila viaggiatori registrando, a partire dal 30 marzo, un costante afflusso di turisti sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana.È la holding dei

Funivia del Faito: superato il record storico di passeggeri. Prorogato il servizio

(FERPRESS) – Napoli, 30 OTT – La funivia del Faito ha superato il record storico di 105 mila viaggiatori registrando, a partire dal 30 marzo, un costante afflusso di turisti sia nei giorni infrasettim ...

Castellammare - Funivia del Faito, prolungamento dell'orario di servizio in occasione della ricorrenza di San Michele

Prolungato l’orario di servizio della Funivia del Faito. In occasione della ricorrenza di San Michele e del previsto afflusso di pellegrini al Santuario del Monte Faito, al fine di facilitare la ...

