Inondazioni a Valencia, oltre 60 morti: strade come fiumi, i video del maltempo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Decine di corpi sono stati recuperati nelle zone colpite dalle Inondazioni a Valencia, in Spagna. Tra le vittime ci sono anche dei bambini. La violenza delle piogge ha intrappolato decine di persone in auto e ha creato danni e disagi a tutta la regione. Fanpage.it - Inondazioni a Valencia, oltre 60 morti: strade come fiumi, i video del maltempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Decine di corpi sono stati recuperati nelle zone colpite dalle, in Spagna. Tra le vittime ci sono anche dei bambini. La violenza delle piogge ha intrappolato decine di persone in auto e ha creato danni e disagi a tutta la regione.

Diversi corpi sono stati recuperati nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, in Spagna. La violenza delle piogge ha intrappolato decine di persone in auto e ha creato danni e disagi a tutta la ...

Evento meteorologico estremo portato dalla stessa perturbazione che ha interessato l'Italia.

AGI - È emergenza infinita in Spagna, dove lo stesso premier, Pedro Sanchez, ha annunciato che una nuova ondata di maltempo è attesa sulle regioni devastate dalle alluvioni delle ultime ore. Lo strari ...

Obitori mobili, cani molecolari, psicologi militari e oltre mille soldati. Questo il piano messo in atto dal Ministero della Difesa spagnolo, che a poche ...