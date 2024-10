Puntomagazine.it - Il Napoli sbanca a San Siro: gol e concretezza piegano il Milan

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilvince contro ila Sancon un netto 2-0, portando il +7 sull’Intero – Uncinico e spietato approfitta di ogni incertezza del, espugnando Sancon un netto 0-2 che rafforza ulteriormente la propria leadership in campionato. Con le reti di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri ottengono tre punti cruciali per la corsa al vertice, portandosi a +7 sull’Inter e mettendo in forte difficoltà i rossoneri, che adesso devono fronteggiare una crisi di risultati. Per il, la sconfitta ha un sapore amaro: il divario con ilcapolista aumenta a undici punti, una distanza che, pur con una partita ancora da recuperare, sembra destinata a ridurre drasticamente le possibilità di lottare per lo scudetto.