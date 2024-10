Il Napoli è la fotografia delle squadre di Conte: corta, tosta, abile a chiudersi e lesta a ripartire (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli è la fotografia delle squadre di Conte: corta, tosta, abile a chiudersi e lesta a ripartire Scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci: Apre Lukaku, chiude Kvara. Il Napoli ottimizza il primo tempo, che è la perfetta fotografia della squadra di Conte: corta, tosta, abile a chiudersi e lesta a ripartire. Con tre passaggi e la complicità di Pavlovic, promosso titolare da Fonseca, rompe l’equilibrio dopo appena 5 minuti. La rete è la sesta al Milan, la prima con la maglia azzurra dopo le 5 realizzate con l’Inter, annichilisce il Diavolo, lento e sprovveduto: il lancio di Rrahmani, l’assist di Anguissa, il controllo e la rete di Big Rom. Il Milan incerottato prova a riorganizzarsi. Fonseca non è neppure fortunato. Ilnapolista.it - Il Napoli è la fotografia delle squadre di Conte: corta, tosta, abile a chiudersi e lesta a ripartire Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè ladiScrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci: Apre Lukaku, chiude Kvara. Ilottimizza il primo tempo, che è la perfettadella squadra di. Con tre passaggi e la complicità di Pavlovic, promosso titolare da Fonseca, rompe l’equilibrio dopo appena 5 minuti. La rete è la sesta al Milan, la prima con la maglia azzurra dopo le 5 realizzate con l’Inter, annichilisce il Diavolo, lento e sprovveduto: il lancio di Rrahmani, l’assist di Anguissa, il controllo e la rete di Big Rom. Il Milan incerottato prova a riorganizzarsi. Fonseca non è neppure fortunato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Napoli è la fotografia delle squadre di Conte: corta, tosta, abile a chiudersi e lesta a ripartire; Milan Napoli 0-2, Lukaku e Kvaratskhelia fanno andare Conte in fuga; Il Napoli operaio comanda il campionato dei “complottisti”; Thiago Motta, Conte e Inzaghi: volano le frecciate. Ma è il bianconero ad avere ragione; Napoli, tutti pazzi per Buongiorno: è lui il nuovo leader di Conte; Ieri durante il secondo tempo di Napoli-Palermo c'è una fotografia che spiega bene la squadra di Conte; Leggi >>>

Conte e lo scudetto del Napoli: «Qua nessuno si nasconde, ma neanche un folle lo avrebbe pensato...»

(corriere.it)

L'allenatore del Napoli Antonio Conte si gode la sua squadra, sempre più prima in classifica dopo la vittoria sul Milan:«Questi ragazzi sono uno dei migliori gruppi che ho allenato» ...

Milan-Napoli, Conte: "Non mi nascondo ma stiamo ancora costruendo"

(sport.sky.it)

Nonostante il big match vinto contro il Milan, l'allenatore del Napoli predica umiltà: "Stiamo facendo qualcosa di inaspettato, neanche il più folle poteva pensare una cosa del genere. Restiamo con i ...

Conte: “Scudetto? Non giochiamo a nascondino, al Napoli uno dei migliori gruppi..."

(tuttosport.com)

Le parole dell'allenatore dei partenopei dopo il successo a San Siro: "Il nostro obiettivo primario è tornare nelle coppe" ...

Napoli, il Modello Conte: Una Squadra di Lotta e Sofferenza

(news-sports.it)

L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...