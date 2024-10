Grande Fratello Eleonora Cecere delle Non è la Rai lascia la casa Scoppia la polemica | Obbligata dal marito VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Clamoroso colpo di scena al, dove“Non è la Rai” ha deciso dire il programma nella puntata del 29 ottobre dopo l’incontro molto commovente con ilLuigi Galdiero, che le ha chiesto apertamente dire il programma e di tornare a. Ildi: “Senza di te non ce la faccio” Ilaveva scritto una lettera alla moglie, nella quale aveva spiegato che aveva fatto di tutto per essere stato un buon padre. Poi però l’amara confessione: la sua mancanza insi faceva sentire troppo, per lui e per le figlie, quindi ha scritto quella lettera dopo averci pensato a lungo. “Non avrei mai voluto interrompere questo tuo sogno – ha scritto – ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te. Io da solo non ce la faccio”.