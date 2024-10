Fare il bucato senza lavatrice: ecco come risolvere le emergenze! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fare il bucato senza la lavatrice appare oggi davvero anacronistico. Eppure può capitare. Il nostro elettrodomestico di fiducia ci permette, normalmente, di economizzare il tempo e di evitare la fatica di un lavaggio a mano. Se per qualche motivo ci abbandonasse o se fossimo in vacanza in una casa sprovvista, ci troveremmo sbalzate nel tempo, alle prese con quella che per le nostre nonne era un’abitudine consolidata! Potremmo cavarcela disabituate come siamo ai lavori manuali? E soprattutto, sapremmo riuscirci velocemente, senza compromettere la salute della nostra schiena chinate sul lavello? Certo che sì! Vi baserà seguire pochi, ma basilari consigli. Donnaup.it - Fare il bucato senza lavatrice: ecco come risolvere le emergenze! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)illaappare oggi davvero anacronistico. Eppure può capitare. Il nostro elettrodomestico di fiducia ci permette, normalmente, di economizzare il tempo e di evitare la fatica di un lavaggio a mano. Se per qualche motivo ci abbandonasse o se fossimo in vacanza in una casa sprovvista, ci troveremmo sbalzate nel tempo, alle prese con quella che per le nostre nonne era un’abitudine consolidata! Potremmo cavarcela disabituatesiamo ai lavori manuali? E soprattutto, sapremmo riuscirci velocemente,compromettere la salute della nostra schiena chinate sul lavello? Certo che sì! Vi baserà seguire pochi, ma basilari consigli.

