Notizie.com - Dossieraggi, le bande di Milano e Roma legate per “bucare” lo Stato: il caso della “Squadra Fiore” di cinque ex forze dell’ordine

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovi dettagli in merito all’inchiesta sulla banda di hacker dedita allo spionaggio ed ai: i contatti con gli 007 israeliani. Israeliani legati all’intelligence avrebbero chiesto alla banda di hacker finita sotto inchiesta adati esfiltrabili dalle banche dati strategiche nazionali previo pagamento. L’inchiesta sul presunto gruppo criminale, condottaProcuraRepubblica di, è all’apparenza un pozzo senza fondo., atti all’Antimafia di: spuntano gli 007 di Israele e la “” diex(PROCURA DIFOTO) – Notizie.com“La aiutiamo la Chiesa contro la Russia o no? Pro bono per il Papa?”. Parlano così alcuni degli indagati nell’inchiesta sulla banda degli hacker su cui stanno lavorando i pm milanesi.