Unahotels, un’impresa per passare il turno

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la sconfitta con Brescia in campionato, la Pallacanestro Reggiana cerca l’immediato riscatto tuffandosi nella terza giornata della ‘Basketball Champions League’. In scaletta c’è la trasferta in Polonia nella tana dello Slask Wroclaw (Breslavia). Sarebbe inopportuno dipingerla già come una sfida da ‘dentro o fuori’, ma è innegabile come il risultato di questa sera (palla a due alle ore 20) potrebbe avere, in prospettiva, un impatto notevole sulla classifica finale. Lo Slask – nobile decaduta del basket europeo con un passato anche in Eurolega – è infatti il fanalino di coda del girone; ha perso sia nell’esordio casalingo contro il ‘Falco Szombathely’ (75-84) che nella trasferta a Vilnius con il Rytas (98-75). Con un’altra sconfitta, la squadra guidata dall’ex biancorosso Jeremy Senglin si ritroverebbe (quasi) tagliata fuori dalla qualificazione.