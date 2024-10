Quotidiano.net - Una centrale di dossier anche a Roma, aperta un'inchiesta

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Procura diindaga per accesso abusivo di un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione in un procedimento a carico di un gruppo che avrebbe svolto attività diaggio e raccolta illecita di dati. Il procedimento, al momento senza indagati, viaggia in parallelo con quello avviato a Milano con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia. In base a quanto si apprende l'attività di indagine nella Capitale, affidata alla Polizia Postale, è scattata nella primavera scorsa, come anticipato dal sito Today.it. Il gruppo, denominato 'Squadra Fiore', sarebbe compostoad ex appartenenti alle forze di polizia che operava in un appartamento nella zona nord-est die lavorerebbeper committenti esteri.