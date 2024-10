Tumori, D’Antona (Europa Donna): “Tanti bisogni insoddisfatti per donne con cancro seno” (Di martedì 29 ottobre 2024) "Forte ritardo dell'arrivo dei farmaci in ospedale, l'Ocse pone l’Italia al decimo posto tra i Paesi europei" "Sono tante le pazienti che soffrono di tumore al seno metastatico e sono Tanti anche i loro bisogni insoddisfatti. Un aspetto importante di cui parlare è la qualità della vita, in quanto i nuovi farmaci salvavita sono molto Sbircialanotizia.it - Tumori, D’Antona (Europa Donna): “Tanti bisogni insoddisfatti per donne con cancro seno” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Forte ritardo dell'arrivo dei farmaci in ospedale, l'Ocse pone l’Italia al decimo posto tra i Paesi europei" "Sono tante le pazienti che soffrono di tumore almetastatico e sonoanche i loro. Un aspetto importante di cui parlare è la qualità della vita, in quanto i nuovi farmaci salvavita sono molto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tumori, D'Antona (Europa Donna): "Tanti bisogni insoddisfatti per donne con cancro seno"; Dallo screening alle Breast Unit: così le donne difendono i loro diritti; D’Antona (Europa Donna): "Inaccettabile 50% non aderisca screening seno"; Cancro al seno metastatico: il punto di Europa Donna su percorsi di cura e bisogni delle pazienti; Coo’ee al fianco di Europa Donna con la campagna sul tumore al seno metastatico; Ottobre Rosa in Consiglio regionale lombardo; Leggi >>>

Tumori, D’Antona (Europa Donna): “Tanti bisogni insoddisfatti per donne con cancro seno”

(tuobenessere.it)

(Adnkronos) - "Sono tante le pazienti che soffrono di tumore al seno metastatico e sono tanti anche i loro bisogni insoddisfatti. Un aspetto importante di ...

D'Antona (Europa Donna): "Parte delle cure avere oncologo e psiconcologo accanto"

(msn.com)

Lo ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna, intervenendo oggi a Milano alla presentazione della campagna nazionale 'Tumore del seno e qualità di vita' dedicata alla malattia in fase ...

D’Antona (Europa Donna): “Parte delle cure avere oncologo e psiconcologo accanto”

(lifestyleblog.it)

Lo ha detto Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna, intervenendo oggi a Milano alla presentazione della campagna nazionale ‘Tumore del seno e qualità di vita’ dedicata alla malattia in fase ...

D’Antona (Europa Donna): “Parte delle cure avere oncologo e psiconcologo accanto”

(ilfattonisseno.it)

Lo ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna, intervenendo oggi a Milano alla presentazione della campagna nazionale 'Tumore del seno e qualità di vita' dedicata alla malattia in fase ...