Lapresse.it - Sci, morta la giovane promessa Matilde Lorenzi

(Di martedì 29 ottobre 2024), 20 anni,dello sci azzurro èper le conseguenze della caduta di ieri. Lo comunica il Ministero della Difesa in un post su X. “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell’Esercito edello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”, si legge nel post. La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell’@Esercito edello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un pic.twitter.com/In492Y6v4c — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 29, 2024