Rinnovo Kvara, la svolta in quel di Milano: arrivano le ultime prima di Milan-Napoli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Potrebbe vedere la luce proprio in queste ore un nuovo capitolo legato aldi Khvichatskhelia: ecco le. Non si ferma il chiacchiericcio intorno aldi Khvichatskhelia. Non che ci siano novità rilevanti, va detto, ma ilsta pensando ale che potrebbero essere le prossime mosse per avvicinare il giocatore georgiano e provare ad arrivare ad un punto di incontro che fino a questo momento non è stato ancora trovato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, le prossime ore potrebbero essere cruciali proprio per arrivare ad uno step importante,lo del famoso incontro tra le parti: si parla da settimane dilo che dovrebbe essere il faccia a faccia tra dirigenza azzurra ed entourage georgiano, proprio per arrivare finalmente a capire se ci sono i presupposti utili per un accordo.