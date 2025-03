Latina, Alfonso Femia illustra il masterplan del nuovo centro storico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025 – Si è svolto, giovedì mattina, un incontro fondamentale per il futuro deldi. L’architetto di fama internazionale, figura di spicco nella progettazione urbanistica internazionale, è stato ricevuto dal sindaco Matilde Celentano per un confronto diretto sulla proposta progettuale generale del nucleodella città di.Successivamente, insieme all’architetto Francesco Romagnoli e all’ingegnere Emilio Ranieri, ha partecipato alla gremita commissione urbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, che si è svolta in aula consiliare alla presenza dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, dei dirigenti Patrizia Marchetto e Paolo Cestra e dei tecnici comunali. Nella partecipatissima seduta,hato ai commissari e al pubblico presente in sala la proposta progettuale generale del nucleodella città di, specificando che si tratta di un progetto aperto ai contributi di tutta la cittadinanza.