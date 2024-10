Napoli "capitale" nel video del turista inglese: il suk di piazza Dante tra bulletti in moto e sudiciume (Di martedì 29 ottobre 2024) Le 3 coppie di turisti dall'evidente accento lombardo salgono sulla Metro 1 alla fermata Università. Parlano tra loro e lamentano di non aver catturato "immagini della vera Napoli" dopo un lungo giro nel Centro Storico. Mi vedono con la fotocamera al collo e iniziano a fare domande sempre più Napolitoday.it - Napoli "capitale" nel video del turista inglese: il suk di piazza Dante tra bulletti in moto e sudiciume Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le 3 coppie di turisti dall'evidente accento lombardo salgono sulla Metro 1 alla fermata Università. Parlano tra loro e lamentano di non aver catturato "immagini della vera" dopo un lungo giro nel Centro Storico. Mi vedono con la fotocamera al collo e iniziano a fare domande sempre più

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli capitale del Panettone artigianale : il premio “Saperi e Sapori” all’artista Simona Occhiuzzi

(Ildenaro.it)

“I mille colori di Spaccanapoli” accompagneranno come decorazione di un piatto da collezione la prestigiosa “limited edition” del panettone artigianale Espresso big size da tre chilogrammi. È questo l’esito del primo Concorso di decorazione ...

Napoli capitale dello shipping per una settimana

(Ildenaro.it)

Napoli e il suo porto dunque protagonisti nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la sessione inaugurale della Naples Shipping Week che fino al 5 ottobre porterà a Napoli un calendario di 40 eventi . «La shipping week ...

Napoli "capitale" nel video del turista inglese: il suk di piazza Dante tra bulletti in moto e sudiciume

(napolitoday.it)

come mostra il video del turista inglese pubblicato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Girato di sera a Piazza Dante, il video mostra tutto il campionario di ciò che Napoli resta ...

VIDEO Turista morta a Napoli: tra fiori, cuori e lumini una lettera di scuse "Perdonaci"

(informazione.it)

Il dolore del popolo dei Quartieri Spagnoli per Chiara Napoli si stringe attorno a Chiara Jaconis, la turista padovana morta dopo essere stata colpita da un oggetto, caduto da un balcone ...

Turista morta a Napoli, indagata coppia della casa

(headtopics.com)

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie. Turista morta a Napoli, in un video il momento della tragediaUn video riprende il momento in cui ...

Turista morta a Napoli, la statuetta sarebbe stata lasciata cadere. VIDEO

(headtopics.com)

A farlo cadere, secondo gli inquirenti, potrebbero essere stati dei bambiniin questo video. Le immagini - che non vi mostriamo per intero - riprendono il momento in cui un oggetto cade dall'alto, si ...