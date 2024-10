Maggioranza bulgara contro la convivenza uomo-orso in Trentino (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 98% dei votanti si è espresso contro al referendum tenutosi domenica scorsa per la reintroduzione della specie dell'orso bruno sulle Alpi L'articolo Maggioranza bulgara contro la convivenza uomo-orso in Trentino proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Maggioranza bulgara contro la convivenza uomo-orso in Trentino Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 98% dei votanti si è espressoal referendum tenutosi domenica scorsa per la reintroduzione della specie dell'bruno sulle Alpi L'articololainproviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lauomo-orso in Trentino; Leggi >>>

Le elezioni in Bulgaria, in loop

(ilpost.it)

Ci sono appena state le elezioni e nessuno ha ottenuto la maggioranza. Ci sono appena state le elezioni e nessuno ha ottenuto la maggioranza. Ci sono appena ...

Bulgaria, spoglio quasi completo conferma vittoria conservatori

(ansa.it)

Alla luce di un parlamento così variegato e 'variopinto', gli analisti considerano un'impresa difficilissima per il vincitore Gerb la ricerca di una maggioranza e la formazione di un governo stabile.

Bulgaria, attesi i risultati definitivi: vittoria dei conservatori del Gerb ma maggioranza difficile

(msn.com)

Come nelle elezioni precedenti ha vinto il partito Gerb, ma non ci sono i numeri per una maggioranza chiara. Possibile una coalizione larga con l'opposizione che contrasti una deriva della Bulgaria ve ...

In Bulgaria nuovo successo dei conservatori, ma problemi governo

(ansa.it)

In Bulgaria i conservatori del Gerb, il partito dell'ex premier Boyko Borissov, hanno di nuovo vinto le elezioni anticipate di oggi, le settime in tre anni, anche se appaiono ancora una volta privi di ...