Lapresse.it - Livorno, abbattute le ciminiere dell’ex centrale Enel a Piombino: il momento del crollo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono statele duedi Tor del Sale, a, in provincia di, dismessa nel 2015 e oggetto di un preliminare di vendita nel 2018 trae Tor Del Sale S.p.A., che ha dato vita al nuovo corso per la riqualificazione del sito in chiave turistica e di sostenibilità ambientale. A partire dal novembre 2021 sono iniziate le attività di demolizione nel perimetro di, secondo un cronoprogramma che vede l’azienda Tor del Sale eseguire gli smantellamenti delle strutture preesistenti entro il 2025, in parallelo alle bonifiche dell’area curate da. Il passo cruciale della trasformazionesito produttivo è avvenuto questa mattina con la demolizione delle due grandialte quasi 200 metri.