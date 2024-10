Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 58-52, Eurolega basket in DIRETTA: match ancora equilibrato nel terzo quarto, milanesi in scia

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-58 2/2 per Dimitrijevic a cronometro fermo: l’torna a -3. 61-56 Caruso alza la parabola e tienea -5. 61-54 Tripla di Forrest. 58-54 Semi-gancio perfetto di Nikola Mirotic, che sale a quota 21 punti: -4. 58-52 2/3 per Chima Moneke a cronometro fermo: +6. 56-52 Appoggio di Leandro Bolmaro per il -4. 56-50 NIKOLAAA MIROTICCCC!! TRIPLAAAAAA 56-47 Rimorchio perfetto di Armoni Brooks! 56-45 Altra schiacciata del, questa volta di Luwawu-Cabarrot. 54-45 Schiacciata bimane di Donta Hall. Inizia la ripresa alla Buesa Arena. 21:30 16 punti per Nikola Mirotic e 9 per Armoni Brooks per l’, con 10 punti di Timothé Luwawu-Cabarrot e 9 di Chima Moneke tra le fila del. Padroni di casa più precisi da due (47.1%), con entrambe le squadre che stanno tirando con oltre il 60% da tre.