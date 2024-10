Secoloditalia.it - L’editoriale. In Liguria la (decima) prova di forza della destra del fare contro il “campo disfatto”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Con la confermail risultato è fantacalcistico: 10 a 1 per il-centro. Da Nord a Sud, da Ovest ad Est dall’avvento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, due anni esatti, la serie di vittorie alle Regionali registra il cappotto nei confronti dell’opposizione di sinistra e una perfetta simmetria fra il consenso di opinione per il governo e quello nei territori per la coalizione formata da FdI, Lega eItalia. Unadi, di stabilità e di connessione con l’elettorato che nessun esecutivo in Europa può vantare: citofonare a un certo Olaf Scholz per avere conferma. Lanon è stata però una vittoria come le altre. Dopo l’inchiesta che a maggio scorso ha piegato – ma non spezzato – Giovanni Toti, sembrava una sfida impossibile.