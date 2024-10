"Lavoro da 1 milione di euro": inchiesta hacker, spuntano gli 007 israeliani (Di martedì 29 ottobre 2024) "Ci hanno dato, a noi loro ci hanno dato quaranta kappa (40.000 euro, ndr) fino a oggimi han proposto un lavoretto da un milione". È una frase pronunciata e intercettata nell'inchiesta sui dossieraggi illeciti della procura di Milano. A parlare è Samuele Calamucci, uno degli arrestati (domiciliari) che fa riferimento a un presunto accordo con due uomini ricollegabili all'intelligence israeliana. Il dialogo avviene all'interno di una riunione che si tiene il 7 febbraio del 2023, nella sede di Equalize a pochi passi dal Duomo di Milano. Gran parte della riunione, si legge in un'informativa di quasi 3. Iltempo.it - "Lavoro da 1 milione di euro": inchiesta hacker, spuntano gli 007 israeliani Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Ci hanno dato, a noi loro ci hanno dato quaranta kappa (40.000, ndr) fino a oggimi han proposto un lavoretto da un". È una frase pronunciata e intercettata nell'sui dossieraggi illeciti della procura di Milano. A parlare è Samuele Calamucci, uno degli arrestati (domiciliari) che fa riferimento a un presunto accordo con due uomini ricollegabili all'intelligence israeliana. Il dialogo avviene all'interno di una riunione che si tiene il 7 febbraio del 2023, nella sede di Equalize a pochi passi dal Duomo di Milano. Gran parte della riunione, si legge in un'informativa di quasi 3.

